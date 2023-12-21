Аль-Хиляль размазал соперника по газону – фаворит аравийского чемпионата добыл 18 побед подряд
В четверг, 21 декабря, Аль-Хиляль разгромил Абху в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии (7:0).
Чемпионат Саудовской Аравии, 18-й тур
Аль-Хиляль – Абха – 7:0
Голы: Милинкович-Савич, 18, 79, 90+5, Митрович, 25 (с пенальти), Аль-Давсари, 72, Канно, 82, Невеш, 86
Потеря Неймара из-за травмы не мешает Аль-Хилялю уверенно идти к чемпионскому титулу. В очередном туре чемпионата Саудовской Аравии команда Жорже Жезуша добыла более чем убедительную победу над Абхой, увеличив серию побед во всех турнирах до 18 матчей подряд. Героем встречи стал экс-полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич – он записал на свой счёт хет-трик.
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После 18 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии Аль-Хиляль лидирует в турнирной таблице, опережая Аль-Наср Роналду на 13 очков. Правда, у Аль-Насра есть два матча в запасе. Свой следующий матч лидер чемпионата сыграет 29 декабря против Аль-Файхи на выезде.
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