Чемпіонат Саудівської Аравії, 18-й тур

Аль-Хіляль – Абха – 7:0

Голи: Мілінковіч-Савіч, 18, 79, 90+5, Мітровіч, 25 (з пенальті), Аль-Давсарі, 72, Канно, 82, Невеш, 86

Втрата Неймара через травму не заважає Аль-Хілялю впевнено йти до чемпіонського титулу. У черговому турі чемпіонату Саудівської Аравії команда Жорже Жезуша здобула більш ніж переконливу перемогу над Абхою, збільшивши успішну серію у всіх турнірах до 18 матчів поспіль. Героєм зустрічі став екс-півзахисник Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч – він записав на свій рахунок хет-трик.

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Після 18 зіграних матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії Аль-Хіляль лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Аль-Наср на 13 очок. Щоправда, у команди Роналду є два матчі в запасі. Свій наступний тур лідер чемпіонату зіграє 29 грудня проти Аль-Файхи на виїзді.

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