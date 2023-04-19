Аль-Айн с Ярмоленко одолел одного из конкурентов и приблизился к лидеру на расстояние одной победы
Аль-Айн обыграл Аль-Шарджу в рамках 23-го тура чемпионата ОАЭ. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".
Чемпионат ОАЭ, 23-й тур
Аль-Айн – Аль-Шарджа – 2:0
Голы: Лаба, 4, 86
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Аль-Айн продолжает борьбу за золото чемпионата. После разгромной победы в предыдущем туре подопечные Сергея Реброва одолели одного из конкурентов за медали – Аль-Шарджу. Хозяева вышли вперед уже на первых минутах: Лаба среагировал на навес с левого фланга и головой элегантно отправил сферу в дальний угол. В конце матча тоголезский нападающий оформил дубль, попав в сетку с острого угла и снял все вопросы относительно победителя.
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты. Победа принесла Аль-Айну 47 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы. От лидера первенства – Аль-Ахли – "боссы" отстают на 3 пункта.
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