Чемпионат ОАЭ, 23-й тур

Аль-Айн – Аль-Шарджа – 2:0

Голы: Лаба, 4, 86

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Аль-Айн продолжает борьбу за золото чемпионата. После разгромной победы в предыдущем туре подопечные Сергея Реброва одолели одного из конкурентов за медали – Аль-Шарджу. Хозяева вышли вперед уже на первых минутах: Лаба среагировал на навес с левого фланга и головой элегантно отправил сферу в дальний угол. В конце матча тоголезский нападающий оформил дубль, попав в сетку с острого угла и снял все вопросы относительно победителя.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты. Победа принесла Аль-Айну 47 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы. От лидера первенства – Аль-Ахли – "боссы" отстают на 3 пункта.

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"الدوري يناديه من جديد.. يناديه من بعيد"

العين يتقدم مبكراً بالهدف الأول في الدقيقة 4 برأسية لابا كودجو.. ويحتفل بطريقته الخاصة#العين_الشارقة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/ilePOuYZlW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 19, 2023