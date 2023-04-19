Чемпіонат ОАЕ, 23-й тур

Аль-Айн – Аль-Шарджа – 2:0

Голи: Лаба, 4, 86

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Аль-Айн продовжує боротьбу за золото чемпіонату. Після розгромної перемоги у попередньому турі підопічні Сергія Реброва здолали одного з конкурентів за медалі – Аль-Шарджу. Господарі вийшли вперед вже на перших хвилинах: Лаба зреагував на навіс з лівого флангу і головою елегантно відправив сферу у дальній кут. Наприкінці матчу тоголезький нападник оформив дубль, поціливши у сітку з гострого кута, і зняв всі питання щодо переможця.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі і провів на полі 73 хвилини. Перемога принесла Аль-Айну 47 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці. Від лідера першості – Аль-Ахлі – "боси" відстають на 3 пункти

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"الدوري يناديه من جديد.. يناديه من بعيد"

العين يتقدم مبكراً بالهدف الأول في الدقيقة 4 برأسية لابا كودجو.. ويحتفل بطريقته الخاصة#العين_الشارقة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/ilePOuYZlW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 19, 2023