Аль-Айн з Ярмоленком здолав одного з конкурентів і наблизився до лідера на відстань однієї перемоги
Аль-Айн обіграв Аль-Шарджу в рамках 23-го туру чемпіонату ОАЕ. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Чемпіонат ОАЕ, 23-й тур
Аль-Айн – Аль-Шарджа – 2:0
Голи: Лаба, 4, 86
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Аль-Айн продовжує боротьбу за золото чемпіонату. Після розгромної перемоги у попередньому турі підопічні Сергія Реброва здолали одного з конкурентів за медалі – Аль-Шарджу. Господарі вийшли вперед вже на перших хвилинах: Лаба зреагував на навіс з лівого флангу і головою елегантно відправив сферу у дальній кут. Наприкінці матчу тоголезький нападник оформив дубль, поціливши у сітку з гострого кута, і зняв всі питання щодо переможця.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі і провів на полі 73 хвилини. Перемога принесла Аль-Айну 47 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці. Від лідера першості – Аль-Ахлі – "боси" відстають на 3 пункти
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