Кубок Лиги 2021/22, ОАЭ, финал.

Аль-Айн – Аль-Ахли (Дубай) – 2:2 (серия пенальти – 5:4)

Голы: Лаба, 53, Канеду, 75 – Картабиа, 28, 81

Подопечные Сергея Реброва в финале Кубка Лиги ОАЭ сумели вырвать победу над Аль-Ахли из Дубая. Первый тайм завершился минимальным поражением Аль-Айна – Картабиа открыл счет во встрече на 28 минуте.

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Во второй половине Аль-Айн сумел не просто отыграться, но и перевернул игру – Лаба и Канеду вывели команду Реброва вперед, но Картабиа спас ничейный счет до финального свистка. Сразу после этого команды начали серию пенальти, где сильнее оказались именно подопечные Сергея Реброва со счетом 5:4.

Добавим, что Аль-Айн также лидирует в чемпионате ОАЭ, имея 52 очка после 21 сыгранного тура. Вторая Аль-Вахда имеет на 7 пунктов меньше.

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