Африканская Лиги чемпионов, финал

Замалек – Аль-Ахли – 1:2

Голы: Шикабала, 31 – Солея, 5, Магди, 86

Египетские Аль-Ахли и Замалек выдали напряженный финал турнира. Уже в дебюте матча номинальные гости вышли вперед, а хозяева сравняли до перерыва. Победу Аль-Ахли принес шедевральный гол Магди на 86 минуте. Футболист, к слову, был признан лучшим игроком поединка.

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Таким образом, Аль-Ахли стал победителем африканской Лиги чемпионов уже девятый раз в своей истории, что стало новым рекордом соревнований. При этом, клуб не мог победить в турнире с 2013 года. На втором месте по количеству выигранных титулов идут Замалек (Египет) и Мазембе (Демократическая Республика Конго) – у обоих по 5 побед.

Заметим, что сам Аль-Ахли является самым титулованным клубом в своей стране. Каирские "красные дьяволы" никогда не вылетали во второй дивизион чемпионата Египта.

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