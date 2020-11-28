Африканська Ліги чемпіонів, фінал

Замалек – Аль-Ахлі – 1:2

Голи: Шікабала, 31 – Солея, 5, Магді, 86

Єгипетські Аль-Ахлі та Замалек видали напружений фінал турніру. Вже в дебюті матчу номінальні гості вийшли вперед, а господарі зрівняли до перерви. Перемогу Аль-Ахлі приніс шедевральний гол Магді на 86 хвилині. Футболіст, до слова, був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

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Таким чином, Аль-Ахлі став переможцем африканської Ліги чемпіонів вже дев'ятий раз у своїй історії, що стало новим рекордом змагань. При цьому, клуб не міг перемогти у турнірі з 2013 року. На другому місці за кількістю виграних титулів йдуть Замалек (Єгипет) і Мазембе (Демократичної Республіка Конго) – в обох по 5 звитяг.

Зауважимо, що сам Аль-Ахлі є найтитулованішим клубом у своїй країні. Каїрські "червоні дияволи" ніколи не вилітали до другого дивізіону чемпіонату Єгипту.

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