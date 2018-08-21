Акубардия: Имел предложения из Украины и Грузии, но принял решение перейти в Гомель

Український захисник Бадрі Акубардія прокоментував своє рішення перейти у білоруський Гомель

"Очень доволен, что подписал контракт с Гомелем. Был в клубе на просмотре, затем поехал домой и через некоторое время мне позвонили, предложили подписать контракт. Сразу же собрал вещи и вернулся обратно. Все-таки это высшая лига чемпионата Беларуси, хочется попробовать свои силы на таком уровне.

Украинец Акубардия забил гол в дебютном матче за Гомель

Были варианты продолжения карьеры в Украине и Грузии, но решение перейти в Гомель принял сразу и без малейших сомнений. О коллективе только хорошие впечатления: освоился в городе без проблем", – цитирует Акубардию официальный сайт Гомеля.

