Украинец Акубардия забил гол в дебютном матче за Гомель

Украинский защитник Бадри Акубардия отличился за свой новый клуб.

Акубардия перешел в Гомель всего несколько дней назад, но вышел в стартовом составе на матч чемпионата Беларуси против Торпедо Минск.

А на шестидесятой минуте матча украинский защитник открыл счет в игре. Акубардия получил мяч от партнера в штрафной соперника и красивым сильным ударом в одно касание отправил мяч в нижний угол ворот.

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Матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды украинца.

Видео гола Акубардии смотрите с 2:15