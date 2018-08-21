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Украинец Акубардия забил гол в дебютном матче за Гомель

20 августа 22:28 10 Читати українською
Украинец Акубардия забил гол в дебютном матче за Гомель
Бадри Акубардия / Золотой талант

Украинский защитник Бадри Акубардия отличился за свой новый клуб.

Акубардия перешел в Гомель всего несколько дней назад, но вышел в стартовом составе на матч чемпионата Беларуси против Торпедо Минск.

А на шестидесятой минуте матча украинский защитник открыл счет в игре. Акубардия получил мяч от партнера в штрафной соперника и красивым сильным ударом в одно касание отправил мяч в нижний угол ворот.

Петряк забил очередной гол за Ференцварош

Матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды украинца.

Видео гола Акубардии смотрите с 2:15

Теги
Мир Бадри Акубардия Бадри Акубардия Гомель Гомель Беларусь Украинцы за рубежом
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