Академия Пушкаша отдала Артема Фаворова в другой венгерский клуб

Украинский полузащитник Академии Пушкаша Артем Фаворов продолжит свою карьеру в венгерском чемпионате, однако уже в другой команде.

26-летний украинец будет выступать за середняка Венгрии Залаэгерсег, информирует официальный сайт клуба.

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За этот клуб Фаворов будет играть на правах аренды в течение следующего сезона. Контракт хавбека принадлежит Академии Пушкаша.

Напомним, в Академию Пушкаша Артем Фаворов перебрался в начале 2020 года. Венгры заплатили за игрока Десны 450 тысяч евро. Клуб Фаворова-младшего пробился в Лигу Европы. Правда, сам 26-летний украинец сыграл за новую команду не так много матчей – лишь 449 минут в чемпионате, но успел забить один гол и отдать один ассист.

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