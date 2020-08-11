toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Академия Пушкаша отдала Артема Фаворова в другой венгерский клуб

11 августа 22:58 - Читати українською
Академия Пушкаша отдала Артема Фаворова в другой венгерский клуб
Артем Фаворов / ФК Залаэгерсег

Украинский полузащитник Академии Пушкаша Артем Фаворов продолжит свою карьеру в венгерском чемпионате, однако уже в другой команде.

26-летний украинец будет выступать за середняка Венгрии Залаэгерсег, информирует официальный сайт клуба.

Артем Фаворов рассказал о сложностях адаптации к европейскому футболу

За этот клуб Фаворов будет играть на правах аренды в течение следующего сезона. Контракт хавбека принадлежит Академии Пушкаша.

Напомним, в Академию Пушкаша Артем Фаворов перебрался в начале 2020 года. Венгры заплатили за игрока Десны 450 тысяч евро. Клуб Фаворова-младшего пробился в Лигу Европы. Правда, сам 26-летний украинец сыграл за новую команду не так много матчей – лишь 449 минут в чемпионате, но успел забить один гол и отдать один ассист.

"На Мальдивах пересекся с Квальяреллой": Зубков – о чемпионстве Ференцвароша, Шахтере и чем Зинченко хуже Депая

blog_ava
Шахтер разорвал контракт с ненужным бразильцем, – СМИ
11 августа
12253
Теги
Мир Украинцы за рубежом Академия Пушкаша Академия Пушкаша Артем Артем Фаворов Залаэгерсег Залаэгерсег
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
18
мин
Аталанта
22:00
ПСЖ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?