Артем Фаворов рассказал о сложностях адаптации к европейскому футболу

"Сложно ответить, кто сильнее: Десна или Академия Пушкаша. Уж больно разные эти команды по стилю игры. Разный футбол, разные чемпионаты, разные задачи... Это надо в очном матче выяснять.

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В Десну пришел запрос по трансферу. Я дал согласие на переход, и клубы между собой договорились. Я хотел еще раз испытать себя в Европе. Главный тренер Десны Александр Рябоконь отнесся с пониманием и отпустил меня. Мы давно с ним в хороших отношениях. Прежде всего, у меня было желание попробовать свои силы в Европе. А по финансах – главное, чтобы на жизнь хватало.

Оценить первые полгода в Венгрии? С одной стороны, вроде бы и положительно, но эта пауза с карантином спутала все карты. Начинал я играть в старте, а после возобновления чемпионата возникли некоторые нюансы. Когда приходил в команду, ко мне были одни требования, а сейчас – совсем другие. Я привык играть на позиции второго опорного, а тренерский штаб теперь видит меня только на месте под нападающим. Мне непривычно, удобнее играть глубже. Сейчас идет предсезонная подготовка, активно тренируемся – посмотрим, как дальше будет", – сказал Фаворов в интервью журналу Футбол.

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Напомним, в Академию Пушкаша Артем Фаворов перебрался в начале 2020 года. Венгры заплатили за игрока Десны 470 тысяч долларов. Клуб Фаворова-младшего пробился в Лигу Европы. Правда, сам 26-летний украинец сыграл за новую команду не так много матчей – лишь 449 минут в чемпионате, но успел забить один гол и отдать один ассист