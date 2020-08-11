Академія Пушкаша віддала Артема Фаворова в інший угорський клуб

Український півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов продовжить свою кар'єру в угорському чемпіонаті, проте вже в іншій команді.

26-річний українець виступатиме за середняка Угорщини Залаегерсег, інформує офіційний сайт клубу.

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За цей клуб Фаворов гратиме на правах оренди протягом наступного сезону. Контракт хавбека належить Академії Пушкаша.

Нагадаємо, в Угорщину Артем Фаворов перебрався на початку 2020 року. Угорці заплатили за гравця Десни 450 тисяч євро. Клуб Фаворова-молодшого пробився в Лігу Європи. Правда, сам 26-річний українець зіграв за Академію Пушкаша не так багато матчів – лише 449 хвилин у чемпіонаті, але встиг забити один гол та віддати один асист.

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