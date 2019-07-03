Айнтрахт вернул чемпиона мира-2014 на родину

Защитник Эрик Дурм сменил английский Хаддерсфилд на франкфуртский Айнтрахт.

"Орлы" подписали 27-летнего защитника. Об этом сообщает официальный сайт Айнтрахта.

Коноплянка получил дополнительный отпуск – Шальке позволил украинцу вести переговоры с другими клубами

Дурм заключил контракт с франкфуртцами на 4 года. Таким образом воспитанник Майнца оформил возвращение на родину. Здесь он выступал за дубль родной команды и дортмундскую Боруссию.

В сезоне 2018/19 Эрик Дурм провел 30 матчей за Хаддерсфилд во всех турнирах. В составе сборной Германии защитник стал чемпионом мира в 2014 году. Правда, на Мундиале он не сыграл за Бундестим ни минуты.