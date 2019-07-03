Айнтрахт повернув чемпіона світу-2014 на батьківщину

Оборонець Ерік Дурм змінив англійський Хаддерсфілд на франкфуртський Айнтрахт.

"Орли" підписали 27-річного захисника. Про це повідомляє офіційний сайт Айнтрахта.

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Дурм уклав контракт із франкфуртцями на 4 роки. Таким чином вихованець Майнца оформив повернення на батьківщину. Тут він виступав за дубль рідної команди та дортмундську Борусію.

У сезоні 2018/19 Ерік Дурм провів 30 матчів за Хаддерсфілд у всіх турнірах. У складі збірної Німеччини оборонець став чемпіоном світу в 2014 році. Щоправда, на Мундіалі він не зіграв за Бундестім жодної хвилини.