toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Айнтрахт повернув чемпіона світу-2014 на батьківщину

3 липня 21:02 900 Читать на русском
Айнтрахт повернув чемпіона світу-2014 на батьківщину
Ерік Дурм / ФК Айнтрахт

Оборонець Ерік Дурм змінив англійський Хаддерсфілд на франкфуртський Айнтрахт.

"Орли" підписали 27-річного захисника. Про це повідомляє офіційний сайт Айнтрахта.

Коноплянка отримав додаткову відпустку – Шальке дозволив українцю вести переговори з іншими клубами

Дурм уклав контракт із франкфуртцями на 4 роки. Таким чином вихованець Майнца оформив повернення на батьківщину. Тут він виступав за дубль рідної команди та дортмундську Борусію.

У сезоні 2018/19 Ерік Дурм провів 30 матчів за Хаддерсфілд у всіх турнірах. У складі збірної Німеччини оборонець став чемпіоном світу в 2014 році. Щоправда, на Мундіалі він не зіграв за Бундестім жодної хвилини.

blog_ava
Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
09:28
1678
Теги
Трансфери Німеччина Трансфери Чемпіонату Англії Хаддерсфілд Хаддерсфілд Трансфери Чемпіонату Німеччини Ерік Дурм Ерік Дурм Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
44
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук