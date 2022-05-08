Германия, Бундеслига, 33-й тур

Айнтрахт – Боруссия М – 1:1

Голы: Пасиенсия, 66 – Плеа, 4

Бавария – Штутгарт – начало матча в 18:30

РБ Лейпциг – Аугсбург – начало матча в 20:30

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В первом матче дня Айнтрахт принимал менхенгладбасскую Боруссию. Обе команды уже решили свои турнирные задания и могли играть в свое удовольствие. "Орлы", которые проводили последний поединок сезона перед своими болельщиками, пропустили уже в начале встречи. Сразу после перерыва Эмболо должен был удваиваться, но Трапп среагировал на выстрел. В середине второй сорокапятиминутки Пасиенсия невероятным ударом в девятку сравнял. Впоследствии Эмболо бил под перекладину – защитник вынес с линии ворот. Вскоре Фридрих повторил комбинации – спас кипер. На последней минуте Камада вывел Айнтрахт вперед, однако арбитр взятия ворот отменил, зафиксировав офсайд.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ