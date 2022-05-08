Айнтрахт расписал боевую ничью с Боруссией М
В воскресенье в 33-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 33-й тур
Айнтрахт – Боруссия М – 1:1
Голы: Пасиенсия, 66 – Плеа, 4
Бавария – Штутгарт – начало матча в 18:30
РБ Лейпциг – Аугсбург – начало матча в 20:30
Боруссия Д гарантировала "серебро" Бундеслиги, Байер благодаря камбеку вышел в ЛЧ, Герта ждет помощи от Баварии
В первом матче дня Айнтрахт принимал менхенгладбасскую Боруссию. Обе команды уже решили свои турнирные задания и могли играть в свое удовольствие. "Орлы", которые проводили последний поединок сезона перед своими болельщиками, пропустили уже в начале встречи. Сразу после перерыва Эмболо должен был удваиваться, но Трапп среагировал на выстрел. В середине второй сорокапятиминутки Пасиенсия невероятным ударом в девятку сравнял. Впоследствии Эмболо бил под перекладину – защитник вынес с линии ворот. Вскоре Фридрих повторил комбинации – спас кипер. На последней минуте Камада вывел Айнтрахт вперед, однако арбитр взятия ворот отменил, зафиксировав офсайд.