Чемпионат Германии, 33 тур

Хоффенхайм – Байер – 2:4

Голы: Рюттер, 22, Баумгартнер, 36 – Шик, 34, 76, Диаби, 73, Аларио, 90+1

Гройтер Фюрт – Боруссия Д – 1:3

Голы: Нганкам, 70 – Брандт, 26, 72, Пасслак, 77

Кельн – Вольфсбург – 0:1

Гол: Герхардт, 43

Фрайбург – Унион Берлин – 1:4

Голы: Гелер, 59 – Премель, 11, Триммель, 30, Бекер, 41, Шафер, 90

Герта – Майнц – начало в 19:30

Байер в случае победы над Хоффенхаймом гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов 2022/23. Леверкузенцы считались явным фаворитом, ведь Хоффе не побеждал уже в семи матчах, набрав у них только три очка. Впрочем, еще до перерыва Градецки дважды вынимал мяч из ворот, на что гости ответили только голом Шика.

Бохум благодаря автоголу на последних минутах победил Арминию

Боруссия Дортмунд проиграла два последних матча, но получила отличный шанс прервать неудачную полосу – Гройтер Фюрт еще раньше потерял шансы подняться с последнего места. Три очка обеспечивали "шмелям" второе место Бундеслиги за тур до финиша. Именно Дортмунд открыл счет – в середине первого тайма отличился Юлиан Брандт. Во второй половине игры Гройтер Фюрт сравнял, но этим только разозлил Боруссию. Брандт и Пасслак установили окончательный результат игры. 1:3 – Боруссия за тур до финиша стала серебряным призером Бундеслиги.

Бьющийся за еврокубки Кельн, который благодаря 4-матчевой победной серии сохранял небольшие шансы даже на ЛЧ, принимал немотивированный Вольфсбург. Герхардт вывел гостей вперед незадолго до перерыва. Этот гол оказался единственным в матче. "Волки" нанесли серьезный удар по еврокубковым амбициям Кельна, который в последнем туре вынужден побеждать и надеяться на поражения конкурентов.

Две приятные неожиданности сезона – Фрайбург и Штутгарт – встречались на поле первых. Команда Кристиана Штрайха шла 4-й, а берлинцы занимали 7-е место и сохраняли шансы на еврокубки. Первая половина игры стала для Фрайбурга полным крахом, ведь Унион отгрузил хозяевам три мяча.

После перерыва команды обменялись голами. 1:4 – болезненное поражение Фрайбурга, который теперь для финиша в зоне Лиги чемпионов должен побеждать Байер и надеяться, что Арминия или Аугсбург отберут очки у РБ Лейпциг. Унион отстает только на очко – интрига за еврокубковые места перед последним туром зашкаливает.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ