Німеччина, Бундесліга, 33-й тур

Айнтрахт – Борусія М – 1:1

Голи: Пасієнсія, 66 – Плеа, 4

Баварія – Штутгарт – початок матчу о 18:30

РБ Лейпциг – Аугсбург – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня Айнтрахт приймав менхенгладбаську Борусію. Обидві команди вже вирішили свої турнірні завдання, тож могли грати у своє задоволення. "Орли", які проводили останній поєдинок сезону перед своїми уболівальниками пропустили вже на початку зустрічі. Одразу по перерві Емболо мав подвоювати, але Трапп зреагував на постріл. В середині другої сорокап'ятихвилинки Пасієнсія неймовірним ударом в дев'ятку зрівняв. Згодом Емболо бив під поперечину – захисник виніс з лінії воріт. За трохи Фрідріх повторив комбінації – врятував кіпер. На останній хвилині Камада вивів Айнтрахт вперед, однак арбітр взяття воріт скасував, зафіксувавши офсайд.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ