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Айнтрахт – Шахтер: немецкие СМИ назвали главное оружие "горняков" и спрогнозировали их стартовый состав

17:20 239 Читати українською
Айнтрахт – Шахтер: немецкие СМИ назвали главное оружие "горняков" и спрогнозировали их стартовый состав
Шахтер испытал поле Айнтрахта / фото ФК Шахтер

Немецкая пресса считает, что на Айнтрахт ожидает серьезное испытание в ответном матче против Шахтера в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Издание Bild предостерегает франкфуртцев несмотря на, казалось бы, комфортную выездную ничью 2:2. Один из самых популярных немецких СМИ убежден, что Шахтер имеет достаточно классных исполнителей, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Тем более, в Гессене до сих пор помнят 2014-й год, когда Айнтрахт вылетел из Лиги Европы, расписав аналогичную ничью с Порту в первом матче.

Айнтрахт – Шахтер: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

В составе команды Фонсеки Bild уделяет особое внимание бразильскому атакующему трио Тайсон-Мораес-Марлос.Именно от этих футболистов, пишет издание, будет поступать основная угроза воротам Траппа.

Кроме этого, в Германии не сомневаются, что место дисквалифицированного Кривцова в центре защиты займет Николай Матвиенко. Зато бразилец Майкон заменит Степаненко, который также пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матча
1
час
:
7
мин
Шахтер
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