toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР ЛІГА ЄВРОПИ

Айнтрахт – Шахтар: німецькі ЗМІ назвали головну зброю "гірників" та спрогнозували їхній стартовий склад

17:14 695 Читать на русском
Айнтрахт – Шахтар: німецькі ЗМІ назвали головну зброю "гірників" та спрогнозували їхній стартовий склад
Шахтар випробував поле Айнтрахта / фото ФК Шахтар

Німецька преса вважає, що на Айнтрахт очікує серйозне випробування у матчі-відповіді проти Шахтаря в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Видання Bild застерігає франкфуртців попри, здавалось би, комфортну виїзну нічию 2:2. Один з найбільш популярних німецьких ЗМІ переконаний, що Шахтар має достатньо класних виконавців, щоб схилити шальки терезів на власну користь. Тим паче, у Гессені досі пам'ятають 2014-й рік, коли Айнтрахт вилетів з Ліги Європи, розписавши аналогічну нічию з Порту в першому матчі.

Айнтрахт – Шахтар: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

У складі команди Фонсеки Bild приділяє особливу увагу бразильському атакувальному тріо Тайсон-Мораєс-Марлос.Саме від цих футболістів, пише видання, надходитиме основна загроза воротам Траппа.

Крім цього, у Німеччині не сумніваються, що місце дискваліфікованого Кривцова у центрі захисту посяде Микола Матвієнко. Натомість бразилець Майкон замінить Степаненка, який також пропускає гру через перебір жовтих карток.

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
1
год
:
45
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Головне Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
45
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук