Айнтрахт – Шахтар: німецькі ЗМІ назвали головну зброю "гірників" та спрогнозували їхній стартовий склад

Німецька преса вважає, що на Айнтрахт очікує серйозне випробування у матчі-відповіді проти Шахтаря в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Видання Bild застерігає франкфуртців попри, здавалось би, комфортну виїзну нічию 2:2. Один з найбільш популярних німецьких ЗМІ переконаний, що Шахтар має достатньо класних виконавців, щоб схилити шальки терезів на власну користь. Тим паче, у Гессені досі пам'ятають 2014-й рік, коли Айнтрахт вилетів з Ліги Європи, розписавши аналогічну нічию з Порту в першому матчі.

Айнтрахт – Шахтар: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

У складі команди Фонсеки Bild приділяє особливу увагу бразильському атакувальному тріо Тайсон-Мораєс-Марлос.Саме від цих футболістів, пише видання, надходитиме основна загроза воротам Траппа.

Крім цього, у Німеччині не сумніваються, що місце дискваліфікованого Кривцова у центрі захисту посяде Микола Матвієнко. Натомість бразилець Майкон замінить Степаненка, який також пропускає гру через перебір жовтих карток.