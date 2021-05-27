В АЕКе, за который выступают сразу три украинца – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко, будут изменения в межсезонье.

Маноло Хименес покидает пост главного тренера, сообщает официальный сайт "желто-черных".

Луческу-младший вернулся в ПАОК

57-летний специалист возглавил коллектив в четвертый раз в январе 2020 года. В сезоне 2020/21 АЕК финишировал на 4 строчке чемпионата Греции, обеспечив себе выход в Лигу конференций.

Заметим, что ранее на место Маноло Хименеса сватали Сергея Реброва, но затем клуб отказался от услуг украинского специалиста. Претендентом на вакантное место называют серба Владана Милоевича.

Оторвались на 13 очков, но отдали чемпионство: соперники сборной Украины подрались с ультрас, финал Кубка под угрозой