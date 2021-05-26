Как известно, одним из главных претендентов на пост главного тренер АЕКа был Сергей Ребров. Однако, греческий клуб больше не интересуется украинским специалистом.

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По сообщению SDNA, представители греческого клуба дали Реброву время до вторника, чтобы он дал окончательный ответ: готов ли он подписывать контракт или им нужно искать другого наставника. Украинский тренер "слишком долго думал", но так и не определился со своим будущим, потому АЕК отказался от услуг Реброва.

Греки оперативно нашли нового претендента на должность – серба Владана Милоевича, который дважды выигрывал сербскую Суперлигу, а в сезоне 2020/21 работал в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. По сообщениям СМИ, уже сегодня, 26 мая, АЕК должен объявить о подписании соглашения с тренером на 2 года.

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