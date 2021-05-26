ПАОК подписал контракт с 52-летним румынским специалистом и его тренерским штабом на 3 года, сообщает официальный сайт греческого клуба. Разван Луческу заменит на посту Пабло Гарсию.

Луческу-младший может возглавить итальянский клуб – сын наставника Динамо уже имел переговоры в Милане

Предыдущему наставнику предложили остаться в клубе. Президент "черно-белых" Иван Саввиди предложил ему выбрать любую другую должность в менеджменте.

К слову, ранее Луческу-младший уже возглавлял ПАОК с 2017 по 2019 год. Он также работал со сборной Румынии, Рапидом, и другими коллективами. В феврале этого года Разван оставил пост главного тренера Аль-Хиляля, с которым завоевывал чемпионство Саудовской Аравии.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу