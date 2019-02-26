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АЕК Чигринского разгромил Атромитос в четвертьфинале Кубка Греции

22:30 12 Читати українською
АЕК Чигринского разгромил Атромитос в четвертьфинале Кубка Греции
АЕК – Атромитос – 3:0

АЕК и во втором матче 1/4 финала Кубка Греции обыграл Атромитос.

Кубок Греции, 1/4 финала

АЕК – Атромитос – 3:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Понсе, 11 Манталос, 51, 71

Украинец Дмитрий Чигринский, который лишь недавно восстановился после травмы, не попал даже в заявку своей команды на этот поединок. Однако АЕК убедительно завоевал путевку в следующий раунд турнира. Гол Понсе в первом тайме и дубль Манталоса после перерыва не оставили Атромитосу никаких шансов.

АЕК Чигринского получил условный запрет на участие в еврокубках на 2 сезона

В полуфинале АЕК встретится с победителем противостояния ПАОК – Паниониос, первый матч команда Евгения Шахова проиграла со счетом 1:2.

Теги
Украинцы за рубежом Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Греция
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