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АЕК Чигринського розгромив Атромітос у чвертьфіналі Кубка Греції

26 лютого 22:30 42 Читать на русском
АЕК Чигринського розгромив Атромітос у чвертьфіналі Кубка Греції
АЕК – Атромітос – 3:0

АЕК і в другому матчі 1/4 фіналу Кубка Греції обіграв Атромітос.

Кубок Греції, 1/4 фіналу

АЕК – Атромітос – 3:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Понсе, 11, Манталос, 51, 71

Українець Дмитро Чигринський, який лише нещодавно відновився після травми, не потрапив навіть до заявки своєї команди на цей поєдинок. Однак АЕК переконливо здобув путівку у наступний раунд турніру. Гол Понсе в першому таймі і дубль Манталоса після перерви не залишили Атромітосу жодних шансів.

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У півфіналі АЕК зустрінеться з переможцем протистояння ПАОК – Паніоніос, перший матч команда Євгена Шахова програла з рахунком 1:2.

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