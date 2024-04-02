Испанский специалист в январе объявил, что покинет "кулес" после завершения сезона. Руководство Барселоны все еще надеется, что Хави изменит свое решение.

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Как сообщает Mundo Deportivo, 44-летний испанец не изменил своего решения, но все будет зависеть от действий руководителей клуба. В основном Хави хочет финансовых гарантий для усиления команды. Специалист не хочет ждать последних дней трансферного окна, чтобы закрыть летние подписания. Поэтому Барселона должна гарантировать, что сможет оформить трансферы лучших игроков.

Хави хотел бы видеть в команде Мартина Субименди из Реал Сосьедада, Киммиха и Бернарду Силву из Манчестер Сити. Лидер "горожан" недавно подписал новое соглашение до 2026 года, но в нем есть положение об уходе за 50 миллионов евро.

Напомним, Барселона сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги с 67 очками. От Реала "кулес" отстают на восемь пунктов.

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