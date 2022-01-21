Аякс и Эксельсиор встречались в рамках 1/8 финала Кубка Нидерландов. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Кубок Нидерландов, 1/8 финала

Аякс – Эксельсиор – 9:0

Голы: Тальяфико, 9, Данила, 21, 26, 37, 54, Регеер, 41, Глинсон, 64, Дарами, 66, 83

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Немногие могли поверить, что скоромному Эксельсиору удастся сотворить чудо в поединке с именитым соперником, но такой погром стал неожиданностью.

Еще до свистка на перерыв голкипер гостей пять раз доставал мяч из сетки собственных ворот. Во втором тайме избиение футболистов Эксельсиора не прекратилось, амстердамцы отличились еще четырьмя голами. Героем поединка стал 22-летний нападающий Данило, который оформил покер.

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