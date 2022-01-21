Аякс та Ексельсіор зустрічались в рамках 1/8 фіналу Кубка Нідерландів. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Кубок Нідерландів, 1/8 фіналу

Аякс – Ексельсіор – 9:0

Голи: Тальяфіко, 9, Данілу, 21, 26, 37, 54, Регеєр, 41, Глінсон, 64, Дарамі, 66, 83

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Небагато осіб могли повірити, що скоромному Ексельсіору вдасться створити диво у двобої з іменитим суперником, але такий погром став несподіванкою.

Ще до свистка на перерву голкіпер гостей 5 разів діставав м'яч з сітки власних воріт. У другому таймі побиття футболістів Ексельсіора не припинилось, амстердамці відзначились ще 4-ма голами. Героєм поєдинку став 22-річний нападник Даніло, який оформив покер.

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