Аякс разнес ПСВ в битве лидеров чемпионата Нидерландов – видео голов и обзор матча
10:39 - Читати українською
Очная встреча нидерландских грандов завершилась уверенной победой Аякса (5:0).
Нидерланды. Эредивизи, 10 тур
Аякс – ПСВ – 5:0
Голы: Бергейс, 19, Алле, 56, Антони, 66, Классен, 76, Тадич, 90+1
Первый тайм прошел в равной борьбе, однако ПСВ свои шансы не реализовал, а Аякс открыл счет усилиями Тадича и Бергейса.
После перерыва амстердамцы уже владели преимуществом. Алле закрепил преимущество хозяев, Антони сделал счет разгромным, а Классен и Тадич закончили избиение.
Аякс благодаря этой победе закрепился на вершине Эредивизи и увеличил гандикап до 4 очков. ПСВ остался вторым, потерпев третье поражение в чемпионате.
Аякс – ПСВ – видеообзор матча
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