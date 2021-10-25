Нидерланды. Эредивизи, 10 тур

Аякс – ПСВ – 5:0

Голы: Бергейс, 19, Алле, 56, Антони, 66, Классен, 76, Тадич, 90+1

Первый тайм прошел в равной борьбе, однако ПСВ свои шансы не реализовал, а Аякс открыл счет усилиями Тадича и Бергейса.

После перерыва амстердамцы уже владели преимуществом. Алле закрепил преимущество хозяев, Антони сделал счет разгромным, а Классен и Тадич закончили избиение.

Аякс благодаря этой победе закрепился на вершине Эредивизи и увеличил гандикап до 4 очков. ПСВ остался вторым, потерпев третье поражение в чемпионате.

Аякс – ПСВ – видеообзор матча

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