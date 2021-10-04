Амстердамский Аякс всегда был заметной фигурой европейского футбола. Именно нидерландскому клубу удалось повторить невероятное достижение Реала – трижды подряд выиграть турнир европейских чемпионов.

В начале 70-х для Аякса "сошлись все звезды". На тренерском мостике команды был Михелс – один из наибольших новаторов в истории футбола, а Кройфф и партнеры были идеальным механизмом, который выполнял идеи тренера. Схема 4-3-3 и "тотальный футбол" стали классным трамплином, который поднял Аякс на вершину Европы.

Кубок европейских чемпионов 1970/71

В предыдущем турнире победу праздновал Фейенорд. Михелс и компания хотели доказать, что ничем не хуже соотечественников.

В первом раунде Аякс по итогам двух матчей без проблем вынес албанскую Тирану (4:2), а во втором уверенно разобрался с Базелем (3:0 и 2:1). Дальше – плей-офф.

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В 1/4 финала звездный Аякс ждал шотландский гранд – Селтик. Но уже в первом матче в Амстердаме вся интрига была убита – Кройфф, Хюльсхофф и Кейзер подарили "божьим сыновьям" разгромную победу 3:0. В Базеле Аякс играл в полсилы и уступил 0:1. Уже мысленно команда была на следующем этапе.

Полуфинал. Соперник – мадридский Атлетико, который не без проблем одолел Легию. В столице Испании "матрасники" победили 1:0. Но испытания "Олимпийским" стадионом в Амстердаме в тот год не суждено пройти никому – Аякс побеждает 3:0 и выходит в финал.

Лондон, легендарный "Уэмбли". На битву Аякса и Панатинаикоса пришли посмотреть более 83 тысяч зрителей. Уже на 5-й минуте Дик ван Дейк открывает счет и делает заявку на победу, а в конце игры Хан окончательно добивает соперника. Амстердам взрывается радостным криком – Аякс стал обладателем Кубка европейских чемпионов!

Барселона, поражена особым стилем игры Аякса, приглашает Михелса возглавить команду. Ринус согласился. "Я достиг всего, чего мог, лучше сделать просто невозможно", – сказал он. Штефан Ковач, который пришел на его место, имел по этому поводу совсем другое мнение.

Кубок европейских чемпионов 1971/72

Состав команды сохранился, поэтому Ковачу оставалось сохранить особый стиль Аякса и жажду побед. Румынский специалист венгерского происхождения справился с задачей на 100%.

В первом раунде турнира Аякс спокойно одолел дрезденское Динамо – 2:0 и 0:0. Затем жертвой действующих чемпионов стал Марсель – 6:2 по сумме двух матчей. СМИ осторожно заговорили о возможности дубля Аякса на турнире, финал которого должен был пройти в Роттердаме.

В четвертьфинале Аякс ждало испытание в виде лондонского Арсенала. В Амстердаме "канониры" быстро открыли счет, но не удержали преимущество – Мюрен оформил дубль и принес команде победу. В Лондоне все решил автогол Грэма – 1:0 в пользу Аякса.

Еще один шаг дальше, где ждет амбициозная Бенфика. Дома Аякс усилиями Сварта вырывает минимальную победу, а из Лиссабона везет нулевую ничью. Мечта становится еще ближе.

"Ушастый" трофей прибыл в Роттердам. Помешать Аяксу сохранить титул сильнейшей команды Европы собирается миланский Интер. Но остановить "Летучего голландца" невозможно: Кройфф делает дубль, ответить на который Интеру нечем. Аякс второй раз подряд становится обладателем Кубка европейских чемпионов!

Кубок европейских чемпионов 1972/73

На этот раз Аякс начинал свой турнирный путь сразу со второго раунда, поэтому путь к трофею был еще короче. Софийский ЦСКА преградой назвать трудно – 6:1 по сумме двух матчей. Путь в плей-офф открыт.

Противостояние с мюнхенской Баварией должно было стать футбольным десертом для зрителей. Но в Амстердаме Кройфф и Ко поиздевались над немцами, забив во втором тайме 4 гола. В Мюнхен Аякс ехал играть на одной ноге – поражение 1:2 ничего не значило.

Противостояние с мадридским Реалом тоже интриги не принесло. Действующие обладатели Кубка дважды спокойно разобрались со "сливочными" и получили путевку в финал.

Белград, почти 90 тыясч зрителей. Остановить Аякс собирается Ювентус. План не сработал – уже на 4-й минуте Рэп забил гол, который стал единственным и победным. Аякс написал наиболее яркую страницу истории своего клуба и трижды подряд стал сильнейшей командой Европы!