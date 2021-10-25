Аякс розніс ПСВ у битві лідерів чемпіонату Нідерландів – відео голів і огляд матчу
10:32 - Читать на русском
Очна зустріч нідерландських грандів завершилася впевненою перемогою Аякса (5:0).
Нідерланди. Ередивізі, 10 тур
Аякс – ПСВ – 5:0
Голи: Бергейс, 19, Аллє, 56, Антоні, 66, Классен, 76, Тадіч, 90+1
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, однак ПСВ свої шанси не реалізував, а Аякс відкрив рахунок зусиллями Тадіча та Бергейса.
По перерві амстердамці вже володіли перевагою. Аллє закріпив перевагу господарів, Антоні зробив рахунок розгромним, а Классен і Тадіч довершили побиття.
Аякс завдяки цій перемозі закріпився на вершині Ередивізі та збільшив гандикап до 4 очок. ПСВ залишився другим, зазнавши третьої поразки в чемпіонаті.
Аякс – ПСВ – відеоогляд матчу
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