Нідерланди. Ередивізі, 10 тур

Аякс – ПСВ – 5:0

Голи: Бергейс, 19, Аллє, 56, Антоні, 66, Классен, 76, Тадіч, 90+1

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, однак ПСВ свої шанси не реалізував, а Аякс відкрив рахунок зусиллями Тадіча та Бергейса.

По перерві амстердамці вже володіли перевагою. Аллє закріпив перевагу господарів, Антоні зробив рахунок розгромним, а Классен і Тадіч довершили побиття.

Аякс завдяки цій перемозі закріпився на вершині Ередивізі та збільшив гандикап до 4 очок. ПСВ залишився другим, зазнавши третьої поразки в чемпіонаті.

Аякс – ПСВ – відеоогляд матчу

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