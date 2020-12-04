Аякс и защитник Николас Тальяфико договорились о более длительном сотрудничестве.

Предыдущий контракт аргентинца завершался летом 2022-го, а новый будет длиннее на год, сообщает официальный сайт клуба.

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Два года назад Аякс заплатил Индепендьенте за Тальяфико 4 млн евро. Левый защитник сразу стал одним из лидеров команды, поспособствовав победе амстердамцев в Эредивизи и сенсационному полуфиналу ЛЧ в сезоне 2018/19. Сейчас в активе Николаса 111 матчей и 12 голов за Аякс.

Добавим, что летом Тальяфико активно сватали в английские гранды, среди них и Манчестер Сити. Приход 28-летнего аргентинца мог стать серьезной проблемой для Александра Зинченко, который также выступает на позиции левого защитника.

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