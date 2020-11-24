49-летний испанец включил Зинченко в символическую команду Puma Athlete XI. Также в данной одинадцатке оказались Скотт Карсон, Кайл Уокер, Венсан Компани, Сеск Фабрегас, Фернандиньо, Сейду Кейта, Давид Силва, Самюэль Это'О, Тьерри Анри и Серхио Агуэро.

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"Вообще, Зинченко – 10-й номер, но в Манчестер Сити играет слева в защите. Именно поэтому он приложил неимоверные усилия для этого. Он обладает невероятными характеристиками. Это умный и открытый парень. Зинченко – веселый и имеет невероятное сердце", – рассказал Гвардиола.

Напомним, сезон 2020/21 складывается неудачно для Зинченко, которому значительно помешала травма. 23-летний универсал сборной Украины провел только 3 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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