Аякс та захисник Ніколас Тальяфіко домовилися про більш тривалу співпрацю.

Попередній контракт аргентинця завершувався влітку 2022-го, а новий буде довшим на рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Два роки тому Аякс заплатив Індепендьєнте за Тальяфіко 4 млн євро. Лівий захисник відразу став одним з лідерів команди, посприявши перемозі амстердамців у Ередивізі та сенсаційному півфіналу ЛЧ у сезоні 2018/19. Наразі в активі Ніколаса 111 матчів та 12 голів за Аякс.

Додамо, що влітку Тальяфіко активно сватали у англійські гранди, серед них і Манчестер Сіті. Прихід 28-річного аргентинця міг стати серйозною проблемою для Олександра Зінченка, який також виступає на позиції лівого захисника.

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