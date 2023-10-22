Аякс опустился в зону вылета – поражение в эпичном матче с семью голами привело к историческому антирекорду
Утрехт в рамках 9-го тура чемпионата Нидерландов одолел Аякс (4:3), усугубив кризис амстердамцев.
Эредивизи, 9 тур
Утрехт – Аякс – 4:3
Голы: Фламинго, 44, ван дер Хорн, 48, Торнстра, 71, Фрауло, 90 – Глинссон, 52, 55, Бергвейн, 65 (п)
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В последний раз Аякс побеждал еще 24 августа. Это был матч квалификации Лиги Европы против Лудогорца. После этого – сплошной мрак. Цифры добавят конкретики. За эти два месяца амстердамцы потерпели пять поражений и трижды играли вничью.
Матч с Утрехтом был шансом улучшить положение, но Аякс умудрился проиграть даже в битве аутсайдеров и погрузился на предпоследнее место в турнирной таблице. Безвыигрышная серия амстердамцев достигла восьми матчей. Это худший результат в истории команды с момента появления профессионального футбола в Нидерландах, что случилось в 1954 году.
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