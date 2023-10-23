Контракт Аякса со Стейном был расторгнут по обоюдному согласию. Об этом говорится на официальном сайте амстердамского клуба. Временным наставником команды стал Эдвигес Мадуро.

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Прошедшим летом Стейн подписал трехлетний контракт с Аяксом. В воскресенье, 21 октября, "красно-белые" проиграли Утрехту и впервые в своей истории не выиграли ни одной встречи из восьми последних матчей.

По итогам 7 туров чемпионата Нидерландов Аякс занимает 17-е место в турнирной таблице. Ранее клуб попрощался со спортивным директором Свеном Мислинтатом, который пригласил Стейна на пост главного тренера Аякса.

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