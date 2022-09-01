Лукас Окампос стал игроком Аякса, сообщает официальный сайт клуба. Аргентинец арендован из Севильи на один сезон с последующим правом выкупа.

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Сага получила неожиданный итог. Окампос должен был переходить за 20 миллионов евро. Стороны обо всем договорились, но Аякс в последний момент заморозил трансфер. Севилья оказалась в тупике, поскольку уже подписала на замену Янузая. Пришлось согласиться на аренду.

Окампос призван заменить в Амстердаме проданного за 100 млн Антони. Вингер сборной Аргентины отыграл за Севилью три предыдущих сезона, выступая перед тем за Марсель, Монако и Милан.

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