Аякс на своем официальном сайте объявил о завершении перехода мексиканского латераля Хорхе Санчеса.

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За защитника заплатили 5 млн евро, а контракт заключили до 30 июня 2026 года. Предыдущим его клубом была мексиканская Америка.

К слову, Хорхе Санчес уже сыграл в 3 матчах текущего сезона (без результативных действий). В общей сложности, он сыграл в 150 матчах за Америку, забив 2 гола и отдав 8 ассистов. Также сыграл 21 поединок за сборную Мексики, отличившись 1 голом.

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