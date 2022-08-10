Серба пытались ограбить, когда он выходил из автомобиля у своего дома в Амстердаме, информирует Telegraaf.

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Тадича встретили двое вооруженных людей в шлемах, которые, вероятно, хотели забрать дорогие часы. Лидер Аякса сразу понял недобрые намерения "гостей" и начал убегать, но его догнали. Началась потасовка, в которой 33-летний Душан смог поднять визор шлема и ударить в голову одного из злоумышленников. В конце концов серб вырвался и скрылся в заведении неподалеку. Последствия столкновения для футболиста – легкая травма руки и разорванная одежда.

Добавим, что Тадич уже успел провести 2 матча в новом сезоне и поразить ворота Фортуны Ситтард. Атакующий хавбек защищает цвета Аякса с 2018 года.

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