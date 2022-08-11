Аякс оголосив про трансфер мексиканського оборонця
Амстердамці підсилили оборонну ланку перед завершенням трансферного вікна.
Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про завершення переходу мексиканського латераля Хорхе Санчеса.
Капітан Аякса зазнав поранення під час збройного пограбування – довелося відбиватися від двох злодіїв
За захисника виплатили 5 млн євро, а контракт уклали до 30 червня 2026 року. Попереднім його клубом була мексиканська Амеріка.
До слова, Хорхе Санчес вже зіграв у 3 матчах поточного сезону (без результативних дій). Загалом, він зіграв у 150 матчах за Амеріку, забивши 2 голи та віддавши 8 асистів. Також зіграв 21 поєдинок за збірну Мексики, відзначившись 1 голом.
Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду