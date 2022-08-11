Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про завершення переходу мексиканського латераля Хорхе Санчеса.

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За захисника виплатили 5 млн євро, а контракт уклали до 30 червня 2026 року. Попереднім його клубом була мексиканська Амеріка.

До слова, Хорхе Санчес вже зіграв у 3 матчах поточного сезону (без результативних дій). Загалом, він зіграв у 150 матчах за Амеріку, забивши 2 голи та віддавши 8 асистів. Також зіграв 21 поєдинок за збірну Мексики, відзначившись 1 голом.

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