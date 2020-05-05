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Аякс не отримував пропозицій щодо Онана – за голкіпером полюють топ-клуби

5 травня 13:54 121 Читать на русском
Аякс не отримував пропозицій щодо Онана – за голкіпером полюють топ-клуби
Андре Онана

Воротар Аякса Андре Онана поки що не має конкретних варіантів продовження кар'єри. Про це повідомив наставник камерунця.

"Андре дуже важливий для нас. Звичайно, ми не хочемо його втрачати. Втім, це правда, що в нас з минулого року є домовленість – ми знаємо, як діяти, коли підхожий клуб запропонує за Онана прийнятну ціну.

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Як мені відомо, ніхто наразі не робив Аяксу конкретних пропозицій щодо Андре", – цитує головного тренер команди Еріка Тен Хага нідерландське видання Algemeen Dagblad.

Головними претендентами на Онана виступають Челсі (розчарувалися в Кепі) та Барселона (ще не продовжили контракт з тер Штегеном). У нинішньому сезоні 24-річний камерунець провів за Аякс 24 матчі, з яких 8 були "сухими".

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Теги
Трансфери Аякс Аякс Нідерланди Андре Онана Андре Онана
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