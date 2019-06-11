toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 ЕВРО-2020

Ахметов: Желаю Фонсеке побед, его имя останется в сердцах болельщиков Шахтера

11:53 103 Читати українською
Ахметов: Желаю Фонсеке побед, его имя останется в сердцах болельщиков Шахтера
Ахметов и Фонсека / фото: ФК Шахтер

Президент Шахтера Ринат Ахметов поблагодарил Паулу Фонсеку за работу, проведенную в команде.

"Сегодня мы благодарим Паулу Фонсеке за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держали в руках золотые медали. Вместе с Паулу Шахтер выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины.

Фонсека официально возглавил Рому

Паулу – амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю огромное спасибо.

Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и частичка сердца Паулу всегда будет с Шахтером", – цитирует президента официальный сайт Шахтера.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки

blog_ava
Украина – Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2020 – как это было
00:10
17562
Теги
Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома Рома Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
24
мин
Украина U-20
18:30
Италия U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук