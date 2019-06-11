Ахметов: Желаю Фонсеке побед, его имя останется в сердцах болельщиков Шахтера

Президент Шахтера Ринат Ахметов поблагодарил Паулу Фонсеку за работу, проведенную в команде.

"Сегодня мы благодарим Паулу Фонсеке за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держали в руках золотые медали. Вместе с Паулу Шахтер выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины.

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Паулу – амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю огромное спасибо.

Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и частичка сердца Паулу всегда будет с Шахтером", – цитирует президента официальный сайт Шахтера.

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