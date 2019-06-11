Ахметов: Бажаю Фонсеці перемог, його ім'я залишиться в серцях уболівальників Шахтаря

Президент Шахтаря Рінат Ахметов подякував Паулу Фонсеці за роботу, проведену в команді.

"Сьогодні ми дякуємо Паулу Фонсеці за три красивих, яскравих сезони. Три роки поспіль ми тримали в руках золоті медалі. Разом з Паулу Шахтар виграв сім трофеїв: три чемпіонства, три Кубка і один Суперкубок країни, ставши найтитулованішим клубом України.

Фонсека офіційно очолив Рому

Паулу – амбітний тренер, який захотів спробувати себе в італійському чемпіонаті. Він не боїться приймати нові виклики, і це заслуговує на велику повагу. Я бажаю йому перемог і кажу величезне дякую.

Паулу Фонсека залишив свій слід в історії клубу, його ім'я залишиться в серцях уболівальників. Упевнений, що і частка серця Паулу завжди буде з Шахтарем", – цитує президента офіційний сайт Шахтаря.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки