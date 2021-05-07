"Я считаю, что Шахтер обязан предложить Пятову новый контракт. Андрей – легенда клуба, который очень-очень много сделал для нас. Мне кажется, что он в Шахтере даже дольше, чем я.

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Что касается нашего молодого кипера – Трубина, то мы видим, что это сильное приобретение Шахтера. Мы уверенно чувствуем себя. Но пусть побеждает конкуренция. Уверен, что Пятов не опустит руки. Пусть играет тот, кто будет сильнее", – поделился Ахметов в программе Денисов Time.

Напомним, Пятов потерял место в основе Шахтера – наставник "горняков" больше доверяет молодому Трубину. В текущем сезоне Андрей сыграл в "оранжево-черной" футболке лишь 7 матчей во всех турнирах (четыре в УПЛ и по одному – в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Украины). Его контракт с дончанами истекает 30 июня 2021.

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