"Итальянская тренерская школа по праву считается одной из самых сильных в Европе и мире. Я очень доверяю итальянским специалистам – они сильнейшие тактики, сильнейшие стратеги, сильнейшие мотиваторы и прекрасные люди.

Шахтер – Интер: анонс матча Лиги чемпионов

Имя Невио Скала навсегда вписано золотыми буквами в историю Шахтера. Мне посчастливилось работать с ним и его тренерским штабом, именно под руководством Невио Шахтер выиграл свои первые золотые медали в чемпионате Украины, и тогда в мире не было людей счастливее нас.

Сейчас мы идем вместе с Роберто Де Дзерби – разделяем боль и радость, строим Шахтер будущего. Роберто – молодой, прекрасный, амбициозный тренер и замечательный человек. Я верю в его тренерский талант и его идеи.

И я очень рад, что буквально на прошлой неделе Роберто вместе с Шахтером завоевал свой первый трофей – выиграл Cуперкубок у киевского Динамо. Это была красивая игра и яркая победа", – рассказал функционер в интервью La Repubblica.

Напомним, что Де Дзерби возглавил "горняков" прошлым летом. Зато Скала работал с дончанами в 2002 году.

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