"У нас дуже сильні гравці і сильна команда з величезним потенціалом. А ще у нас високопрофесійні скаути, які знаходять великі таланти і запрошують їх у Шахтар.

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Футболісти часто приїжджають до нас молодими гравцями, отримують в Шахтарі колосальний досвід, ростуть разом з клубом, допомагають завойовувати трофеї, а клуб натомість допомагає їм досягти рівня найкращих команд Європи і світу.

Бразильські футболісти дуже талановиті і креативні, вони можуть на полі зробити справжній видовищний спектакль. І мені це дуже подобається. Я переконаний, що нашим уболівальникам теж. Тому що головне для нас – не просто завойовувати трофеї, а красива, атакувальна гра", – відзначив функціонер в інтерв'ю La Repubblica.

Нагадаємо, що першим бразильцем в історії Шахтаря став нападник Брандау. Він захищав кольори "гірників" у 2002-2008 рр. Зараз у заявці донеччан 11 бразильців і два уродженці країни карнавалів із українським паспортом.

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