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"Ахметов не финансирует Мариуполь": Худжамов объяснил, почему "азовцев" называют фармклубом Шахтера

15:53 10 Читати українською
"Ахметов не финансирует Мариуполь": Худжамов объяснил, почему "азовцев" называют фармклубом Шахтера
Рустам Худжамов / Фото из открытых источников

Экс-голкипер Мариуполя Рустам Худжамов дал рецепт своей бывшей команде, как стать полноценным и независимым клубом.

"Чтобы что-то изменилось – должна заработать своя академия. А для этого нужны финансовые вливания. И тогда, лет через пять, появятся свои воспитанники, которые смогут играть и представлять именно Мариуполь, как мариупольцы. А пока все как есть – сделать это будет трудно.

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Мариуполь не финансируется Ринатом Ахметовым. Он вообще не имеет отношения к Мариуполю. Клуб финансирует Тарик Махмуд Чаудри, если я правильно запомнил фамилию. Почему никто не говорит о владельце и он не выражает позицию клуба? Мы же не можем позвонить президенту и сказать это", – сказал Худжамов в программе Трендец.

Напомним, Худжамов является воспитанником киевского Динамо. В общем сыграл за Мариуполь 126 матчей в течение 8-ми сезонов. Также выступал за Металлист, Закарпатье, Шахтер, Харьков и Зарю.

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Тарик Махмуд Чаудри Рустам Худжамов Рустам Худжамов Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Видеоновости
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