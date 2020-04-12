"Когда не взяли на сборы с Шахтером – купил себе боксерские перчатки": Худжамов – о своем главном антистрессе

Бывший голкипер Шахтера, Динамо, Мариуполя и еще нескольких украинских клубов Рустам Худжамов признался, как борется с психологическими проблемами.

"Боксерские перчатки – мой главный антистресс. Когда-то, когда мне было очень трудно, приобрел их. Когда это было? Когда не взяли на сборы с Шахтером.

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Тогда я поехал и купил себе боксерские перчатки. У меня есть друг – Вова Кобельков (известный комментатор – прим.), мы с ним вместе грушу бьем. Кричит мне, что против него нужно выходить в ринг в мотошлеме", – сказал Худжамов в программе Трендец.

Напомним, Худжамов является воспитанником киевского Динамо. В течение 8-ми сезонов сыграл за Мариуполь 126 матчей. Также выступал за Металлист, Закарпатье, Шахтер, Харьков и Зарю.

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