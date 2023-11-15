"Он в Шахтере, у него подписан контракт, играет там год-полтора, а потом приезжает к нам на одну из тренировок. Вместе с ребятами надевает футболку ЮКСА, фотографируется с ними, а затем выставляет фотографию в своих соцсетях.

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Смотрю вечером на эту историю, она реально прикольная. Ты в любителях, а здесь молодой перспективный нападающий Шахтера, фееривший в Лиге чемпионов, стоит в футболке ЮКСА.

Набрал своему партнеру Пабло Буэно (агент Тете), говорю: "Пабло, я все понимаю, но мне кажется, что это перебор. Я чувствую, что мне скоро Ринат Леонидович наберет и скажет: "Пацан, приземлись, поудаляй это". Это шутка. Пабло сказал, что проблем нет. Там же точно в контракте с Шахтером были прописаны эти моменты, хотя мы были любителями. Однако потом они там как-то разобрались и все поудаляли", – рассказал Лесник в комментарии SportArena.

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