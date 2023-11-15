"Він у Шахтарі, у нього підписаний контракт, грає там рік-півтора, а потім приїжджає до нас на одне з тренувань. Разом з хлопцями одягає футболку ЮКСА, фотографується з ними, а потім виставляє світлину у своїх соцмережах.

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Дивлюся увечері на цю історію, вона реально прикольна. Ти в аматорах, а тут молодий перспективний нападник Шахтаря, який феєрить в Лізі чемпіонів, стоїть у футболці ЮКСА.

Набрав своєму партнеру Пабло Буено (агент Тете), кажу: "Пабло, я все розумію, але мені здається, що це перебір. Я відчуваю, що мені скоро Рінат Леонідович набере та скаже: "Пацан, приземлися, повидаляй це". Це жарт. Пабло сказав, що проблем нема. Там ж точно у контракті з Шахтарем були прописані ці моменти, хоча ми були аматорами. Проте потім вони там якось розібралися та все повидаляли", – розповів Леснік в коментарі SportArena.

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