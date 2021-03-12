32-летний голеадор уверен, что летом прекратит выступать на Этихаде, утверждает Daily Mail.

Барселона сделала Агуэро предложение о переходе

Форвард также убежден, что Гвардиола больше не рассчитывает на него и уже принял решение относительно его будущего. Самого Агуэро этот вариант разочаровывает, ведь он не понимает, почему испанец изредка выпускает его на футбольное поле.

В текущем сезоне у аргентинского форварда действительно мало игрового времени – всего 12 поединков и 2 гола. Контракт Серхио Агуэро с Манчестер Сити завершается летом, а Барселона уже якобы выразила желание подписать кума Месси.

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